Cor 4 maggio 2023 «Sulle assunzioni Forestas tutto tace» Si sta avvicinando l’estate e con essa è prossimo l’avvio della campagna antincendio, eppure ancora niente: Così Salvatore Corria del Gruppo Partito Democratico in Consiglio Regionale della Sardegna



CAGLIARI - «Siamo al 2 di maggio e niente è dato sapere sulle procedure per le nuove assunzioni a Fo.Re.S.T.A.S. Durante la seduta congiunta delle Commissioni Prima e Quarta, lo scorso 9 febbraio, alla presenza dell’Assessore degli Affari generali, dell’Assessore della Difesa dell'Ambiente, del Direttore generale dell’Aspal, del Commissario straordinario e del Direttore generale di Fo.Re.S.T.A.S., ricevemmo ampie rassicurazioni sul fatto che la Giunta avrebbe adottato in tempi rapidi tutti gli atti finalizzati al reclutamento. Da allora, e sono trascorsi quasi tre mesi, è silenzio totale da parte della Giunta, solo proclami e promesse da parte di qualche consigliere di maggioranza per continuare a illudere i tanti giovani che, inseguendo il miraggio di un posto di lavoro dignitoso hanno investito i propri risparmi in formazione per avere più chance», denuncia Salvatore Corrias, consigliere del Partito democratico. Si sta avvicinando l’estate e con essa è prossimo l’avvio della campagna antincendio, eppure ancora niente. Forse questa Giunta non ha ancora compreso quanto un ricambio professionale e generazionale in seno a Fo.Re.S.T.A.S., in tempi di transizione ecologica e di crisi economica, sia necessario e urgente. Lo chiedono gli amministratori dei Comuni che hanno affidato le terre civiche all’Agenzia, lo chiedono tanti giovani in attesa di lavoro, lo chiedono i territori per scongiurare lo spopolamento. Sono queste le istanze che provengono dai sardi ed è a queste che un governo regionale che ha a cuore le sorti delle comunità deve dare risposte.