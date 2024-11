S.A. 10 maggio 2023 L´Akenta in mostra a Roma Nel cuore di Roma l´Akčnta Exclusive Night, evento organizzato dalla cantina Santa Maria La Palma per raccontare lo spumante Akčnta e il progetto Akčnta Sub



ALGHERO - Un evento di grande successo ha accompagnato la presentazione di una selezione di vini firmati Cantina Santa Maria La Palma, con particolare focus su Akčnta e Akčnta Sub, lo spumante subacqueo Lunedě 8 maggio la fantastica location de La Lanterna, disegnata da Massimiliano Fuksas nel cuore di Roma, ha ospitato l'Akčnta Exclusive Night, evento organizzato dalla cantina Santa Maria La Palma in collaborazione con Team's Agenzia Macoratti per raccontare lo spumante Akčnta e il progetto Akčnta Sub.



Una serata speciale dedicata ai vini della Sardegna, con un focus particolare su Akčnta. L’ospite d’onore č stato Akčnta Sub, una selezione di Akčnta che viene affinata sott’acqua, dando vita a uno spumante subacqueo dal sapore e carattere unico. La storia di Akčnta Sub č estremamente affascinante: ogni anno un numero limitato di bottiglie di vino spumante Akčnta - prodotto da una selezione di uve di Vermentino di Sardegna DOC - viene lasciato affinare a circa 40 metri di profonditŕ.

Grazie a questa immersione l'Akčnta diventa Sub e quando rivede la luce e si ossigena nel bicchiere, ci racconta il suo viaggio attraverso il profondo blu, in un assaggio intenso da cui si sprigionano profumi e sentori che richiamano il mare.



Un grande gradimento č stato generato anche da Akčnta Cuvée e dai vini della linea Prestige come Rŕfia, Redět Cannonau Riserva e Recňnta, Cagnulari Riserva che sta raccogliendo sempre piů complimenti e consensi.

Nel corso della kermesse si sono alternate musica e show, dal dj set di Dj Imbimbo alla performance di Gianfranco Butinar arrivando a spettacoli di magia e mentalismo: un cocktail di divertimento che ha saputo intrattenere e divertire gli ospiti. Akčnta e Akčnta Sub sono stati illustrati egregiamente anche grazie alla proiezione delle immagini esclusive della cantina subacquea e a una spiegazione del progetto da parte dello staff della Cantina Santa Maria La Palma.



L’Akčnta Sub, il prestigioso vino subacqueo, č diventato quest’anno Official Wine del Vinitaly and the city: un vero trionfo per la Cantina Santa Maria La Palma, produttrice di oltre 5 milioni di bottiglie ogni anno. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra cui eminenti giornalisti del settore enologico, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Roma č pronta a brindare con Akčnta, la bollicina sarda, e i vini della Cantina Santa Maria La Palma. Il prossimo grande appuntamento firmato Akčnta si terrŕ a luglio ad Alghero con l’Akčnta Day 2023, l’evento speciale dedicato all’emersione dello spumante subacqueo.