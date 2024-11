S.A. 10 maggio 2023 Aeroporti ai Sardi: Soru con Moro ad Alghero Gestione degli aeroporti sardi e il ruolo della Regione nelle politiche del trasporto aereo: sono questi i temi al centro dell’incontro-dibattito promosso dal Psd’Az in programma sabato 13 maggio ad Alghero



ALGHERO - La gestione degli aeroporti sardi e il ruolo della Regione nelle politiche del trasporto aereo per garantire ai sardi il diritto alla mobilità. Sono questi i temi al centro dell’incontro-dibattito, promosso dal Psd’Az, dal titolo “AEROPORTI ai SARDI” in programma ad Alghero, sabato 13 maggio, nel chiostro della chiesa di San Francesco (via Carlo Alberto) con inizio fissato alle 10.



Un confronto sulle diverse posizioni, a cominciare da quella della Regione, che sostiene la presenza pubblica nelle società di gestione degli scali isolani, a fronte dell’interesse da parte dei privati di acquisire il controllo dei tre aeroporti della Sardegna.



Dopo i saluti del sindaco Mario Conoci, interverranno Antonio Moro, assessore regionale dei Trasporti, Pietrino Fois, commissario straordinario della Provincia di Sassari, Gianfranco Ganau, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Marco Tedde, consigliere regionale di Forza Italia, Alberto Bertolotti, presidente della Confcommercio del Sud Sardegna, Michele Cossa, presidente della Commissione speciale Insularità, Renato Soru, ex Presidente della Regione Sardegna.



Nella foto: l'assessore Moro e il sindaco Conoci