Cor 13 maggio 2023 «Antonello Cabras non può più tacere» Diventa affare politico la fusione delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia.



ALGHERO - «L'ex presidente della regione Sardegna, persona stimata, Antonello Cabras, è nel consiglio di amministrazione di F2i e qualcosa ci deve spiegare di questa operazione». Parole di Renato Soru: l'ex Governatore della regione è intervenuto questa mattina ad Alghero in occasione del convegno sul sistema aeroportuale isolano e non ha fatto troppi giri di parole.