Cor 16 maggio 2023 Cus Cagliari, lavori per 4 milioni Prosegue l’impegno dell’Università di Cagliari per l’edilizia sportiva e l’ammodernamento degli impianti in dotazione al Cus Cagliari. I lavori riguarderanno i campi da tennis, la pista di atletica, i campi da hockey e di calcio, le tribune, una nuova sala scherma, gli impianti e i servizi per gli atleti e per il pubblico



CAGLIARI - In continuità con gli interventi realizzati nel 2021 (del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, cofinanziati dal Mur per circa 800mila euro), a seguito del DM 1274/2021 è stato approvato un ulteriore cofinanziamento ministeriale, per circa 2,4 milioni su un quadro economico complessivo di 4 milioni, per un ambizioso progetto che prevede l’ammodernamento, la sostituzione e/o il ripristino di due campi da tennis, della pista di atletica, del campo da hockey/calcio comprese le tribune ospiti, dei servizi destinati al pubblico e agli atleti, nonché la realizzazione di una nuova sala scherma con relativi servizi.



Per i campi da tennis la pavimentazione passerà, dall’attuale erba sintetica, ad una superfice in resina. Gli interventi progettati per la pista di atletica, che subirà un’importante ridefinizione, consentiranno la sua omologazione in conformità alle più recenti previsioni normative della Fidal. Anche l’intervento sul campo da hockey presuppone l’idoneità all’omologazione Coni e all’utilizzo nell’ambito del calcio a 11.



Il progetto prevede anche il rinnovo degli impianti al servizio degli spazi interni con conseguente efficientamento energetico e miglioramento delle prestazioni di termoventilazione. I materiali previsti per la realizzazione consentiranno la riduzione al minimo del loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. La progettazione è stata sviluppata internamente alla Direzione Investimenti, manutenzione immobili e impianti dell’ateneo di Cagliari, competente anche nella fase di prossima realizzazione.