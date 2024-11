Cor 16 maggio 2023 Atp, biglietti nel bus a Sassari Anche a Sassari è possibile fare il biglietto a bordo tutti i giorni, a tutte le ore e su tutte le linee: Per l´acquisto a bordo è necessario munirsi della cifra esatta (1,80 euro): l´autista non dà il resto e nel caso contrario la vendita può essere rifiutata.



SASSARI - A partire da questa settimana, come per Porto Torres, anche a Sassari è possibile fare il biglietto a bordo tutti i giorni, a tutte le ore e su tutte le linee. Si tratta dell'estensione di un servizio già attivo - ma in passato fruibile in fasce orarie specifiche - che ha il fine di ampliare l'offerta verso l'utenza, soprattutto per chi si trovasse - ad esempio - in un quartiere periferico, privo di un biglietto e impossibilitato a reperirlo in una rivendita autorizzata perchè oltre l'orario di chiusura.



Per l'acquisto a bordo è necessario munirsi della cifra esatta (1,80 euro): l'autista non dà il resto e nel caso contrario la vendita può essere rifiutata. Ecco alcune semplici regole che l'azienda ricorda all'utenza: chi intende acquistare il biglietto a bordo deve salire solo dalla porta anteriore del bus, richiedere subito il biglietto all’autista (senza rinviare ciò a un momento successivo) e convalidarlo immediatamente. La vendita a bordo durante le operazioni di controllo da parte del personale di verifica è ammessa solo se chi ne fa richiesta all’autista sta salendo sul bus.



Se la richiesta di vendita del biglietto da parte del passeggero già a bordo del bus avviene all'arrivo dei controllori, il biglietto non potrà essere venduto e il passeggero sarà sanzionato. Si ricorda che tutti i titoli di viaggio (compreso quello da 90 minuti del costo di 1,30 euro) sono acquistabili nei punti vendita ATP e attraverso il proprio smartphone tramite l'APP ATP Sassari. Il biglietto - sia cartaceo che elettronico - dovrà sempre essere convalidato al momento dell'ingresso a bordo.