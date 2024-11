Cor 20 maggio 2023 Passeggiata nel gusto al Bastione Saint Remy Valeria Satta ha preso parte all’inaugurazione dell’esposizione “La passeggiata nel gusto – scopri i cibi e i vini della Sardegna”, in programma nelle serate di oggi e domani alla Passeggiata coperta del Bastione Saint Remy, organizzata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo in Agricoltura Laore Sardegna



CAGLIARI - «Gli occhi del mondo sono finalmente puntati sulla Sardegna e sui nostri consorzi del vino». Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura e Riforma agropastorale della Regione, Valeria Satta, che ha preso parte all’inaugurazione dell’esposizione “La passeggiata nel gusto – scopri i cibi e i vini della Sardegna”, in programma nelle serate di oggi e domani alla Passeggiata coperta del Bastione Saint Remy, organizzata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo in Agricoltura Laore Sardegna. Al taglio del nastro erano presenti, oltre all’assessore Satta, il commissario di Laore Gerolamo Solina e il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «Oggi ci troviamo nel capoluogo della Sardegna – ha dichiarato l’assessore Satta – per questa importante iniziativa di valorizzazione delle eccellenze dell’enogastronomia sarda. Si tratta di un’importante vetrina panoramica che accoglie ospiti nazionali ed internazionali, e che si arricchisce dei percorsi degustativi guidati da chef e sommelier. Un’ulteriore occasione – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas - per valorizzare i nostri vini premiati al Vinitaly».