S.A. 30 maggio 2023 Premio Dessì, scade il bando Al via il bando della trentottesima edizione del premio letterario "Giuseppe Dessì". Iscrizioni entro il 30 giugno, premiazioni il 25 novembre a Villacidro



CAGLIARI - Il premio "Giuseppe Dessì" muove i primi passi lungo il cammino della sua trentottesima edizione. Primi passi con qualche ritardo rispetto al consueto, dovuto a motivi organizzativi e di riassetto della Fondazione omonima, organizzatrice dello storico concorso letterario intitolato allo scrittore sardo, che ora vede al timone della presidenza Debora Aru. Lo slittamento temporale sposta in avanti di due mesi il calendario del premio rispetto al consueto periodo di fine settembre: la cerimonia di consegna degli allori a vincitori e finalisti è fissata dunque per il 25 novembre, naturalmente a Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna che tanta importanza ebbe nella vita e nell'opera di Dessì, e dove ha sede la Fondazione a lui intitolata (proprio in quella che fu la dimora della sua famiglia).



Ma intanto parte il bando di partecipazione (disponibile sul sito della Fondazione Dessì), che anche per questa edizione ricalca formula e regole abituali di quello che è il concorso letterario nazionale in lingua italiana più longevo della Sardegna. Come sempre, il Premio Dessì si articola in due sezioni, Narrativa e Poesia, ed è aperto a opere in lingua italiana che siano state pubblicate dopo il 31 gennaio dell'anno precedente. Per partecipare alla selezione, le pubblicazioni devono essere inviate (in dodici copie) entro il prossimo 30 giugno alla segreteria della Fondazione Dessì (via Roma n. 65 – 09039 Villacidro – SU).



Tutte le opere candidate (nella scorsa edizione sono state 267, di cui 189 per la Narrativa e 78 per la Poesia) saranno valutate dalla giuria presieduta (dal 2010) dalla massima studiosa dell'opera di Dessì, Anna Dolfi; una qualificata commissione giudicatrice composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis, da un rappresentante della Fondazione Dessì e dal nuovo giurato Nicola Turi, cui spetterà il compito di selezionare i tre finalisti per ciascuna categoria. Tra questi, la stessa giuria eleggerà infine i vincitori, che verranno annunciati e premiati durante la cerimonia in programma il 25 novembre a Villacidro: i primi classificati di entrambe le sezioni riceveranno un premio di cinquemila euro, mentre agli altri finalisti andranno millecinquecento euro. Oltre ai premi per le due categorie letterarie del Premio Dessì saranno consegnati anche gli altri due riconoscimenti abituali di ogni edizione: il Premio Speciale della Giuria (anche questo di cinquemila euro) che viene riconosciuto a un autore o a un'opera di vario genere letterario.



Nella foto: un momento della cerimonia dell'edizione 2022