Festa della biodiversità sul Monte Minerva

VILLANOVA - Il CEAS “Monte Minerva” – Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità, del Comune di Villanova Monteleone, apre le porte alla cittadinanza, al territorio e ai turisti nelle giornate del 27 e 28 maggio 2023 con l’evento “Biodiversità in Festa – Il Fine Settimana del Monte Minerva”. Sabato 27 e domenica 28 maggio una due giorni di festa dedicata a ambiente, cultura, arte, storia, educazione e momenti ricreativi nella splendida cornice naturale della località “Minerva”, tra il mare della costa nordoccidentale, il lago di Monteleone Rocca Doria e i panorami suggestivi di Villanova.



«La manifestazione – sottolinea il sindaco di Villanova Monteleone – è aperta a tutti, e intende promuovere l’area di Monte Minerva come porta d’ingresso ad occidente per la scoperta del territorio del Distretto Rurale del Villanova, di recente riconosciuto dalla Regione Sardegna e

inserito nell’elenco nazionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste». Il calendario dell’evento ricco di appuntamenti e di attività. Sarà possibile visitare il CEAS Centro

di Educazione Ambientale e Sostenibilità e l’antistante Giardino della Biodiversità, arricchito in questa edizione da installazioni site specific sull’affascinante mondo delle api. I visitatori potranno partecipare a laboratoriali creativo-esperienziali, per bambini e adulti, visitare la mostra pittorica “Le Divinità di Minerva”, a cura della Scuola di Pittura del Maestro Max Mazzoli, e la mostra dell’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S , “I Tesori di un’Isola” dedicata alla scoperta

del fascino e delle mille curiosità sulla fauna selvatica della Sardegna.



Con la guida esperta delle operatrici del CEAS sarà inoltre possibile visitare le vicine Domus de Janas di Monte Minerva e le meraviglie del Giardino della biodiversità, con l’inaugurazione nella mattina di sabato 27 maggio dei lavori artistici realizzati dai bambini dell’Istituto

Comprensivo Statale “Eleonora d’Arborea” del Comune di Villanova Monteleone. Nel pomeriggio due momenti aperti: un incontro dedicato a tutte le “Le Altre Diversità” per chiacchierare insieme sulla felicità possibile nel XXI Secolo, tra poesia, ecologia, impegno civile

e amore per gli animali selvatici e i compagni d’affezione.