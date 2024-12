S.A. 27 maggio 2023 Maria Pia: domenica grande tennis Si parte alle 9 a Maria Pia ad Alghero, con il match di andata dello spareggio-salvezza di Serie C maschile contro il Tc Arzachena. Alla stessa ora, prenderà il via la sfida di D2 femminile tra le algheresi e le sassaresi del Tc Davis. Alle 10 l´inizio del match di Serie B1



ALGHERO - Sarà una domenica intensissima quella che si prepara ad ospitare domani il Tc Alghero. Tre i match in programma. Si parte alle 9 con il match di andata dello spareggio-salvezza di Serie C maschile contro il Tc Arzachena. Alla stessa ora, prenderà il via la sfida di D2 femminile tra le algheresi e le sassaresi del Tc Davis. Alle 10, il momento più atteso della giornata: l'inizio del match di Serie B1 maschile, valido come terza giornata del girone 1, tra Tc Alghero Mp Finance e il Tc Schio Artel.