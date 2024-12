Cor 1 giugno 2023 In Cattedrale la corale tedesca Per il secondo appuntamento della rassegna Estudi Polifònic, il Coro Polifonico Algherese ospita la corale tedesca Neuer Kammerchor dello Schiller Gymnasium di Heidenheim, diretta dal maestro Thomas Kammel



ALGHERO - Giovedì 1 giugno, per il secondo appuntamento della rassegna Estudi Polifònic, il Coro Polifonico Algherese ospita la corale tedesca Neuer Kammerchor dello Schiller Gymnasium di Heidenheim, diretta dal maestro Thomas Kammel. Composta da oltre sessanta giovani, la corale studentesca ha al suo attivo una ricca e prestigiosa attività, con tournée in tutto il mondo e primi premi vinti in diversi concorsi di canto corale.



Thomas Kammel, direttore e fondatore del coro, pratica un’ampia gamma di generi con i giovani cantori, così che una caratteristica della corale è il suo vasto repertorio, che include canti popolari, gospel, musica sacra e operette, incontrando ovunque grande successo di pubblico e critica. Nel percorso della loro tournée in Sardegna, arrivano ad Alghero con un concerto intitolato “Musica di quattro secoli”. La serata sarà aperta dagli organizzatori della rassegna, il Coro Polifonico Algherese, con l’esecuzione di composizioni tratte dal repertorio della polifonia contemporanea europea.



Estudi Polifònic è organizzato con il patrocinio del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura, e della Fondazione Alghero, e si realizza grazie alla disponibilità della Diocesi di Alghero-Bosa e della parrocchia della Cattedrale. L’appuntamento è quindi per giovedì 1 giugno, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria ad Alghero.



Nella foto: Neuer Kammerchor Heidenheim