Cor 1 giugno 2023 Alghero Ambiente, tensione lavoratori e azienda Forza Italia e Partito democratico esprimono preoccupazione per le tensioni in seno all´azienda che ad Alghero gestisce il delicato servizio d´igiene urbana. Amministrazione comunale già in campo nel tentativo di mediare: «garantire il servizio ed i diritti dei lavoratori»



ALGHERO - Tensioni tra lavoratori e vertici dell'Alghero Ambiente, l'azienda che in Riviera del Corallo gestisce il delicato servizio d'igiene urbana, a causa del mancato adempimento di alcuni accordi sindacali del febbraio scorso. Motivo del contendere parrebbe il numero di operatori da contrattualizzare a tempo indeterminato al 1 giugno 2023 (96 a fronte degli effettivi 85). La questione, in pratica, vede le parti non allineate sulle modalità e tempistiche a suo tempo concordate.



Una situazione delicata, che con l'estate alle porte rischia di divenire esplosiva. Tanto che gruppo consiliare e direttivo di Forza Italia esprimono forte preoccupazione parlando di pericolo efficacia del servizio di igiene urbana. «Siamo consci che le dinamiche sindacali vengono gestite all’interno dell’azienda fra le parti, ma siamo molto preoccupati per il serio pericolo che le incomprensioni fra le parti sociali conducano a malumori e proteste che rischiano di mettere a serio rischio l’efficacia e l’incisività del servizio estivo - commentano da Forza Italia - Crediamo sia necessario che il Sindaco intervenga in tempo reale per mediare tra le parti, al fine di ricomporre i rapporti che a quanto pare si stanno deteriorando a causa del fatto che l’azienda invece di procedere alle assunzioni a cui si era obbligata sta trasferendo da Sassari lavoratori di altra società. Auspichiamo, pertanto, una rapida azione del primo cittadino che abbassi il livello di tensione fra le parti e conduca al rispetto degli accordi sindacali. La Città di Alghero non può rischiare di vedere scaricate sulla qualità del servizio estivo le tensioni contrattuali in Alghero Ambiente». Della stessa idea il capogruppo del Partito democratico Mimmo Pirisi: «c'è il rischio che la città paghi dai prossimi giorni le problematiche tutte interne alla gestione» sottolinea.



Nel frattempo l'Amministrazione comunale interviene con tempestività per chiarire quanto si sta verificando in seno all'azienda e assicura: «Resta inteso che laddove la discussione in corso dovesse arrecare disservizi o mantenere gli stessi scoperti, s'interverrà con gli strumenti propri, previsti dai rapporti contrattuali. I rapporti tra sindacati e azienda dovranno essere gestiti con buon senso e rispettando sia gli accordi presi che le politiche di gestione/esigenze aziendale su cui l'amministrazione non interferisce finché il servizio non ne risente e finché vengono garantiti i reali diritti dei lavoratori».