S.A. 7 giugno 2023 Gianni Caria presenta il suo libro in Cantina L´autore sarà ospite della rassegna letteraria “Una sera nel borgo” organizzata dalla biblioteca dell’Associazione Impegno Rurale di Santa Maria la Palma nei locali della Cantina Santa Maria la Palma



ALGHERO - Gianni Caria l’autore del romanzo “Sabbie” (il Maestrale - 2023) venerdì 9 giugno alle 18,00 sarà ospite della rassegna letteraria “Una sera nel borgo” organizzata dalla biblioteca dell’Associazione Impegno Rurale di Santa Maria la Palma nei locali della Cantina Santa Maria la Palma di via Zirra, nell’omonima località del comune di Alghero.

Dialogano con l'autore Daniela Pinna Vistoso e Aldo Curcio. L’Associazione Impegno Rurale sta realizzando una serie di incontri

culturali e non nella borgata di Santa Maria la Palma e dintorni.