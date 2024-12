S.A. 7 giugno 2023 Disinfestazione a Porto Torres Le segnalazioni per lo svolgimento delle disinfestazioni possono essere inoltrate ai numeri 079 5008700/8707 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha definito anche quest'anno l'accordo con la Multiss, multiutility della Provincia di Sassari, per effettuare la disinfestazione dalle blatte nelle aree pubbliche della città (strade e piazze). Le segnalazioni per lo svolgimento delle disinfestazioni possono essere inoltrate ai numeri 079 5008700/8707 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18. In alternativa è possibile inviare una e-mail a testoni.antonio@comune.porto-torres.ss.it. Nella richiesta deve essere indicato il tipo di infestazione (blatte, altri insetti ecc.), il luogo pubblico che dovrà essere interessato dall’intervento e un recapito telefonico del richiedente. Le segnalazioni verranno trasmesse dal Comune alla Multiss.