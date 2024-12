Cor 8 giugno 2023 Estate al mare per i bambini di Sennori Aperte le iscrizioni al programma che durerà fino al 28 luglio. Per gli iscritti sono previste attività ludiche al Centro di aggregazione, giornate in spiaggia alla Marina di Sorso e giornate parco acquatico



SENNORI - Anche per questa estate il Comune di Sennori ha pensato al divertimento dei più piccoli: dal 19 giugno al 28 luglio i bambini di Sennori di età compresa fra i 5 e i 14 anni potranno partecipare al programma “Attività estive 2023” organizzato dall’amministrazione comunale e gestito da personale qualificato della Airone cooperativa sociale di assistenza onlus. Per gli iscritti sono previste attività ludiche al Centro di aggregazione, giornate in spiaggia alla Marina di Sorso e giornate parco acquatico, secondo il seguente programma settimanale: lunedì e mercoledì attività ludico ricreative presso il centro di aggregazione sociale dalle 9 alle 13; martedì e giovedì due giornate al mare presso la Marina di Sorso, da raggiungere con mezzi pubblici da e per la Marina, dalle 9 alle 13; venerdì, una giornata da trascorrere presso il parco acquatico Aquafantasy di Trinità d’Agultu - Isola Rossa dalle 9 alle 17 (biglietto d’ingresso al parco a carico dei partecipanti). Per iscriversi alle attività estive è necessario recarsi al Centro di aggregazione sociale, in via Farina 40, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 18, e sottoscrivere il relativo modulo di richiesta. Ciascun iscritto potrà partecipare alle attività per un periodo massimo di due settimane.