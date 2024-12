S.A. 14 giugno 2023 Bovino: corso Veterinari Asl Sassari Una giornata di alta formazione rivolta agli addetti ai lavori nella filiera del bovino, si occupano di gestione delle azioni di Sanita Pubblica Veterinaria



SASSARI - “La Sanità pubblica veterinaria e la filiera

del bovino da carne”: e’ il corso di formazione organizzato dalla Asl di

Sassari e rivolto ai Medici Veterinari ed ai tecnici della prevenzione

del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Asl di Sassari. Esperti a confronto venerdì 16 giugno 2023, nella sala convegni del Monastero di San Pietro di Sorres a Borutta, per una giornata di alta formazione rivolta agli addetti ai lavori nella filiera del bovino, si occupano di gestione delle azioni di Sanita Pubblica Veterinaria. Verranno approfonditi i vari aspetti sulla normativa PAC 2023-2027, con

l'analisi delle nuove regole sul benessere e sulla biosicurezza.



«L'obiettivo della giornata di formazione – spiega Francesco

Sgarangella, Direttore del Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria della

Asl di Sassari e Nord Sardegna - è di fare un focus su come questi

aspetti si raccordino con il nostro sistema produttivo zootecnico del

bovino da carne al fine di garantire la tracciabilita’ e

rintracciabilità della filiera e, quindi, la qualità degli alimenti che

arrivano nelle nostre tavole».



«Durante il corso verranno affrontati i temi della filiera bovina e della sua sostenibilità, oltre al sistema di Classyfarm: “un sistema informativo integrato del portale del Ministero della Salute finalizzato alla categorizzazione dell’allevamento in base al rischio, in grado di rafforzare la prevenzione delle malattie animali e sull’uso responsabile degli antibiotici così da contribuire a ridurre il fenomeno della antimicrobico-resistenza e migliorare la collaborazione tra gli allevatori , i Veterinari aziendali e l’Autorità competente per i

controlli ufficiali e così elevare il livello di sicurezza e qualità dei

prodotti della filiera agroalimentare», spiega responsabile scientifico

della giornata di formazione, Francesco Sgarangella.