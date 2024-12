Cor 16 giugno 2023 «C’è un bel clima in maggioranza» Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Partito Democratico. Ancora guerriglia tra gruppi di maggioranza consiliare



ALGHERO - «L’ennesima commissione senza numeri per l’assenza degli esponenti di Fratelli d’Italia e di Noi con Alghero (quelli che, sia detto per inciso, scrivono comunicati sulla dignità…). Una vera e propria guerriglia dunque da parte di questi due gruppi contro l’Udc e contro Forza Italia. La commissione, infatti, come spiegato dal presidente di commissione, era stata richiesta dall’Assessore forzista Antonello Peru per poter illustrare il nuovo bando per la gestione dei servizi cimiteriali. Ma per bloccare le liti infinite della maggioranza, come evidente da tempo, non c’è cimitero o qualsivoglia altro problema della città che possa risultare utile. La verità è che l’unica fine che la città sta auspicando è quella, naturalmente politica, di questo sindaco e della sua Amministrazione. Conoci dia le dimissioni e liberi, finalmente, Alghero da questo strazio». Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Partito Democratico.



Nella foto: Pietro Sartore con Raimondo Cacciotto