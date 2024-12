S.A. 19 giugno 2023 Mercoledì via agli esami di maturità: si finirà entro il 15 luglio Si parte con la prova di italiano, sei ore per svolgere una delle sette tracce proposte dal ministero. Dalla settimana prossima cominceranno gli orali che dovranno concludersi entro il 15 luglio



ALGHERO - Mercoledì 21 giugno inizieranno gli esami di maturità. Si parte con la prova di italiano, sei ore per svolgere una delle sette tracce proposte dal ministero.



Giovedì 22 sarà il giorno della prova di indirizzo - latino al classico, matematica allo scientifico, la prima lingua al linguistico e così via - che tornerà ad essere nazionale: lo scorso anno - visti gli effetti della Dad - si era deciso di farla diversa da scuola a scuola poiché non tutte le classi avevano svolto programmi simili.



Dalla settimana prossima cominceranno gli orali che dovranno concludersi entro il 15 luglio. Gli studenti chiamati a sostenere l’esame sono 536.000 in tutta Italia.