Gennaio-Aprile: bene Aeroporti Alghero e Cagliari

S.A. 21 giugno 2023



ALGHERO - Un avvio di stagione turistica a corrente alternata in Sardegna come evidenzia anche il report Assaeroporti che ha pubblicato le statistiche relative al traffico degli aeroporti italiani per il mese di aprile 2023. Il traffico passeggeri da gennaio ad aprile 2023 ha promosso l'Aeroporto di Alghero, lo scalo sardo con i migliori risultati rispetto al 2019, anno pre pandemia ma č Cagliari a vincere nel confronto con i dodici mesi precedenti. Olbia resta fanalino di coda.



Alghero ha visto transitare 320.675 passeggeri, segnando un +17,2% rispetto al 2019 e un + 9,1% rispetto al 2022. Sempre nello stesso periodo Cagliari-Elmas ha ospitato 1.118.967 passeggeri, segnando un +1,4% rispetto al 2019 e un ottimo + 28,4 % rispetto al 2022. Lo scalo gallurese nel quadrimestre gennaio/aprile 2023 ha visto transitare 148.994 passeggeri, segnando un -10,6% rispetto al 2019 e un + 2,5% rispetto al 2022.