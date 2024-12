S.A. 21 giugno 2023 Asinara: manifestazione d´interesse per i traghetti Le manifestazioni d´interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del 26 giugno. Affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci per 72 mesi



PORTO TORRES - Approvato dall'assessorato dei Trasporti l'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci con l'isola dell'Asinara "linea Porto Torres - Cala Reale e v.v." per il periodo di 72 mesi. Il servizio sarà finanziato con fondi regionali. L'Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale. La scelta del contraente avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le dichiarazioni di manifestazione d'interesse saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che, previa verifica della completezza e rispondenza a quanto richiesto dall'Avviso, redigerà l'elenco degli operatori economici idonei ammessi alla successiva procedura di negoziazione.



L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, redatta, in forma libera e secondo l'apposito modello di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione del titolare o del legale rappresentate o di altra persona munita di specifici poteri di firma e rappresentanza in merito al possesso dei requisiti indicati nell'avviso. Si consiglia agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare all' indagine di mercato, di effettuare la registrazione non meno di 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d'interesse. Gli operatori economici già registrati al Portale SardegnaCAT e abilitati alla categoria merceologica richiesta, non dovranno effettuare una nuova registrazione, ma, esclusivamente, effettuare l'accesso alla sezione dedicata alla gara.



Per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione, ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (user-id e password), è possibile contattare il servizio di supporto al numero verde 800212036, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00, o inviare una e-mail all'indirizzo: mocsardegna@regione.sardegna.it. L'operatore economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali al portale SardegnaCAT, dovrà entrare nell'apposita sezione dedicata alla procedura (RdI - rfi n. 9348) e dovrà inserire nell'apposita sezione "busta di qualifica" la documentazione amministrativa richiesta. Le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del 26 giugno 2023. E' possibile richiedere chiarimenti sulla procedura attraverso quesiti scritti da inoltrare tramite la funzione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro le ore 13.00 del 22 giugno 2023. La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura, sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT e sulla sezione bandi e gare del sito istituzionale.