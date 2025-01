S.A. 23 giugno 2023 Al Policlinico arriva la Tac a 128 strati Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione, già operativa, acquistata grazie a un investimento di circa mezzo milione di euro



SASSARI – La Radiologia del Policlinico Sassarese potenzia la sua dotazione tecnologica con una nuova tac. L’apparecchiatura, già operativa, è una tomografia computerizzata (TC) a 128 strati, una tra le più performanti disponibili sul mercato, ed è stata acquisita grazie a un investimento di circa mezzo milione di euro. Il macchinario di ultima generazione (Somatom Go All di Siemens) porta vantaggi sia per i pazienti, in quanto amplia la rosa delle patologie indagabili, sia per gli operatori, che possono contare su un dispositivo potente e veloce nell’esecuzione delle scansioni.



«La nuova tac – sottolinea il dottor Gianemilio Zincone, responsabile della Radiologia della struttura sanitaria sarda - arricchisce il parco delle tecnologie a disposizione della struttura. I benefici diagnostici che il modello acquisito garantisce sono molteplici. Innanzitutto, fornisce un’elevata qualità delle immagini. Poi, offre la possibilità di effettuare una più ampia gamma di indagini, dagli studi d’organo a quelli vascolari fino a quelli endoscopici virtuali e studi quantitativi sulle lesioni tumorali». Il nuovo macchinario è anche più confortevole per il paziente, che può sdraiarsi comodamente, grazie alle dimensioni dell’anello sotto cui passa il lettino, adatto anche a pazienti obesi o a persone di grande struttura corporea, come gli atleti di sport particolari come il basket.



Oltre alla risonanza magnetica, il servizio dispone di una dotazione tecnologica all’avanguardia. In particolare, sono stati acquisiti un nuovo dispositivo radiologico digitale per tutti gli esami di radiologia proiettiva, due ecografi di ultima generazione ed è stato installato un sistema di archiviazione e comunicazione digitale di referti, dati anamnestici (Radiology Information System, RIS) e delle immagini diagnostiche (Picture Archiving and Communication System, PACS), anche questo particolarmente innovativo in quanto basato su sistema Cloud.