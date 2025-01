S.A. 27 luglio 2023 Pap-test: sistema di prenotazione Per accedere alla struttura di Anatomia e istologia patologica sassarese sarà possibile prendere un appuntamento telefonico o inviare una mail: ecco tutti i dettagli e le novità del servizio



SASSARI – La struttura di Anatomia e Istologia Patologica attiva il sistema di prenotazione degli accessi al laboratorio per l’esecuzione degli esami di pap-test (esami diagnostici di citologia cervico-vaginale). Le cittadine possono prenotare chiamando al numero di telefono 079/228051, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13.



La prenotazione può essere effettuata anche via mail, inviando la richiesta all’indirizzo: prenotazioni.anatomiapatologica@aouss.it. In questo caso è necessario allegare l’impegnativa e segnalare eventuali preferenze sulla data dell’appuntamento. Si riceverà una mail di risposta con data e ora dell’appuntamento. Al momento della prenotazione si raccomanda di comunicare un recapito telefonico attivo, preferibilmente un numero di cellulare. Gli utenti possono accedere al punto di accettazione del servizio al secondo piano in via Matteotti numero 60, con una copia cartacea della e-mail ricevuta che indica l’appuntamento assegnato. L’orario di accesso per l’accettazione dei campioni è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il giorno dell’appuntamento l’utente dovrà presentarsi con la stampa cartacea delle impegnative dematerializzate o con gli originali delle “impegnative rosa”.



Gli utenti paganti (non esenti) devono presentare al momento dell’accettazione anche la ricevuta del pagamento del ticket; in caso contrario, verranno indirizzati agli sportelli delle casse ticket prima della consegna dei campioni. Le richieste degli utenti esenti verranno accettate direttamente. Nel caso in cui l’utente non potesse presentarsi all’appuntamento dovrà darne comunicazione 24 ore prima della data fissata. Nel caso di mancata comunicazione della disdetta, l'impegnativa sarà automaticamente annullata dal sistema e non sarà possibile utilizzarla per una successiva accettazione. Per un nuovo appuntamento quindi sarà necessaria una nuova impegnativa.