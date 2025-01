S.A. 23 giugno 2023 Liberata Caretta di due kg all´Asinara L’esemplare, di appena due chili, era stato recuperato e curato dai veterinari del Centro perché aveva difficoltà nell´immersione ed era stato trasferito all´Osservatorio del mare nel Parco per effettuare tutti gli accertamenti clinici



PORTO TORRES - Lo scorso 16 febbraio, nel Golfo dell'Asinara, è stato recuperato un giovane esemplare di Caretta caretta. L’esemplare, di appena due chili, era stato recuperato e curato dai veterinari del Centro perché aveva difficoltà nell'immersione ed era stato trasferito all'Osservatorio del mare nel Parco per effettuare tutti gli accertamenti clinici. Oggi, dopo un periodo di osservazione a cura del Centro recupero tartarughe marine del Parco nazionale dell'Asinara, abbiamo potuto liberare ‘Carletto’ a Punta Lunga, restituendolo al suo habitat naturale”, ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, che, questa mattina, durante una visita nel Parco nazionale dell’Asinara, ha partecipato alla liberazione della tartaruga.



Subito dopo, l’assessore Porcu ha inaugurato, a Cala Reale, lo spazio espositivo riservato allo scheletro di una balenottera che si era spiaggiata a Sorso nel 2017. L’allestimento dello spazio, aperto al pubblico, è stato curato, nella chiesetta di Cala Reale, dal Parco e dall’associazione Crama. Infine, ha partecipato alla tavola rotonda “Dialogo transfrontaliero a supporto della Carta di partenariato Pelagos”. Alla Carta, sottoscritta da Francia, Italia e Principato di Monaco, hanno aderito oltre 136 Comuni, che svolgono attività di formazione, sensibilizzazione, comunicazione e primo intervento in caso di spiaggiamento di cetacei sul proprio territorio.