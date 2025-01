S.A. 28 giugno 2023 Nazionali: il medagliere del Cus Sassari Con quattro medaglie (1 d´oro, 2 d´argento e 1 di bronzo) si è conclusa nei giorni scorsi l´avventura del CUS Sassari ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino



SASSARI - Si è conclusa con quattro medaglie (1 d'oro, 2 d'argento e 1 di bronzo) l'avventura del CUS Sassari ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino (MC). A ottenere la medaglia più prestigiosa è stata Sarah Longoni (l'anno scorso terza a Cassino ndr), che nel Taekwondo specialità Poomsae (forme) che ha preceduto He Gao Li (CUS Roma), Elena

Emily Cociorva (CUS Roma) e Carolina Yumi Katsurayama (CUS Milano).

Sempre nel taekwondo, ma nella specialità Freestyle, prestazione da incorniciare di Giulio Marzeddu, che ha ottenuto la medaglia d'argento, chiudendo dietro il solo Leonardo Brunetti (CUS Bari). L'atleta turritano si è classificato davanti Riccardo Crisafulli (CUS Insubria) e

Ibrahim Nouralden (CUS Firenze).



L'altra medaglia d'argento la conquista Luca Vargiu nel karate (cat. kumite), che in finale si arrende contro Fabrizio Crisci del CUS Napoli. Chiude il podio Giacomo Andretta, rappresentante del CUS Padova.

Nel karate bene ancora una volta Noemi Franca, che conferma il terzo posto ottenuto a Cassino e conquista un'ottima medaglia di bronzo. Nella categoria kumite 50kg, Franca chiude la sua gara alle spalle di Federica Schicchi (CUS Torino) e Vantina Santini (CUS Bologna). Nel judo sconfitta in semifinale per Eleonora Piras (-63 kg), che si arrende 2-0 contro Elisa Toniolo del CUS Trieste. Sempre nel judo, positiva l'esperienza di Mario Tanganya Aguyar (-60 kg) e Alessandro Caggiu (-73 kg), che è tornato a gareggiare dopo un lungo periodo di assenza proprio ai Campionati Nazionali Universitari.



Per quanto concerne gli sport di squadra, quarto posto per il calcio a 11. La compagine allenata da mister Fresu nella gara inaugurale si arrende solamente ai rigori contro i futuri campioni del CUS Lecce, mentre contro nella partita da dentro o fuori, Capra e compagni sconfiggono con un netto 5-0 il CUS Napoli. Nella finale per il 3º/4º posto, i rossoblù complice anche la stanchezza e le diverse

defezioni, vengono sconfitti 2-0 dal CUS Brescia, che conquista così la medaglia di bronzo. Nel rugby, invece, la spedizione allenata da Matteo Toniolo conclude in crescendo l'esperienza marchigiana con una squadra che già dal prossimo anno proverà a migliorare quanto fatto in

quest'edizione. La nostra società intende ringraziare i protagonisti dei Campionati Nazionali Universitari, per l'impegno profuso nel corso di tutta la manifestazione, ma anche i tecnici che si sono resi disponibili ad accompagnare gli atleti in questa manifestazione. Il CUS Sassari, inoltre, intende porgere un sentito ringraziamento alle diverse società che si sono rese disponibili a far partecipare gli universitari turritani ai CNU.



Nella foto: la premiazione di Luca Vargiu