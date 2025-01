Cor 5 luglio 2023 Bilaterali, Riformatori centrali Dopo gli incontri con Fratelli d´Italia e Sardegna al Centro 20.20, ieri il faccia a faccia con gli ex amministratori Cacciotto, Piras, Esposito e Sartore e col portavoce locale di Azione, Gavino Tanchis



Riformatori Sardi sempre più centrali nello scacchiere politico cittadino, con un attivismo particolarmente spinto in previsione delle prossime scadenze elettorali. Occhi puntati sulle prossime elezioni amministrative in programma a maggio 2024. Dopo gli incontri con Fratelli d'Italia Sardegna al Centro 20.20 , ieri il faccia a faccia con gli ex amministratori Cacciotto, Piras, Esposito e Sartore, consiglieri comunali e portacolori dei gruppi "Futuro Comune" e "Per Alghero". Il secondo bilaterale ha invece riguardato il gruppo territoriale di Azione, partito che fa capo a livello nazionale all'ex ministro Carlo Calenda, rappresentato sul territorio dal portavoce Gavino Tanchis. Ad accogliere tutti nella sede dei Riformatori Sardi di Via Verdi, il capogruppo in aula, Alberto Bamonti, e il dirigente Pier Paolo Carta, che al termine delle rispettive riunioni hanno espresso soddisfazione per i due incontri definiti «proficui».