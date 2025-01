Cor 6 luglio 2023 Mancata precedenza, cappotta in centro città Ancora un incidente all´incrocio tra le vie Grazia Deledda e Vittorio Veneto ad Alghero. All´origine del sinistro una mancata precedenza. Sul posto gli agenti della Polizia locale e il personale del 118



ALGHERO - Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi lo spettacolare incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 9.30 ad Alghero, tra le vie Grazia Deledda e Vittorio Veneto. Un incrocio particolarmente pericoloso, già oggetto in passato di numerosi sinistri. All'origine del nuovo incidente ci sarebbe una mancata precedenza e l'andatura probabilmente veloce delle auto interessate: una Lancia Y ed una Volkswagen. Ad avere la peggio la prima, che dopo aver impattato è cappottata rischiando di travolgere nuove vetture. Fortunatamente in quel momento nessun pedone si trovava sul luogo dello schianto. Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi nel tentativo di accertare l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche il 118.



Nella foto: l'incidente di questa mattina ad Alghero