S.A. 9 luglio 2023 Torneo doppio giallo: i premiati



ALGHERO - Grande successo del torneo di doppio giallo in notturna presso il Tennis club Alghero. Da lunedi circa 55 partecipanti diretti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise si sono dati battaglia in un super torneo con la formula del long-seta 9 game, che si e’ concluso con la vittoria della coppia formata da Enrico Daga e Daniele Simbula (al suo ennesimo torneo vinto) che in finale hanno battuto sul campo n.1 per 9/4 dopo una gran bella partita con colpi spettacolari da ambo le parti, la coppia formata da Gianni Fois e Roberto Sanna. A luglio ci sara’ un torneo regionale giovanile che inizierà domenica 16.