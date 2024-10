Cor 13 luglio 2023 Risvegli musicali con Muro Uselli Luoghi del cuore, intimi, di grande significato civico, ma anche luoghi nei quali questa musica, alla ricerca della nostra interiorità, si fonde con l’ambiente esterno, in modo da offrire una vera immersione naturale



ALGHERO - Mancano pochi giorni all’appuntamento più atteso con la musica classica dei Risvegli musicali ad Alghero. Torna il format più seguito dell’estate in classica, i “Risvegli musicali” del flautista e maestro Mauro Uselli che ogni anno, incanta il pubblico della Riviera del Corallo. Uselli per questa “idea concerto” e' stato premiato piu' volte in varie citta' europee. Ricordiamo la performance tra i vicoli di Montpellier in Francia che ha suscitato un ottimo riscontro nella critica internazionale di settore. Quest’anno il format “I Risvegli” si articolerà in tre location della città.



Luoghi del cuore, intimi, di grande significato civico, ma anche luoghi nei quali questa musica, alla ricerca della nostra interiorità, si fonde con l’ambiente esterno, in modo da offrire una vera immersione naturale. Domenica 23 luglio è il primo appuntamento presso la necropoli del Cuguttu, in località Taulera con inizio alle 8.00, il 30 luglio al Piazzale sul Colle del Balaguer e il terzo appuntamento, sempre con inizio alle 8 00, alla vecchia fontana del Cantar, con la preziosa collaborazione del pianista Giovanni Correddu. Le performance si svolgono nel primo mattino con lo scopo di iniziare insieme il nuovo giorno, e ritrovarsi, insieme in un’unica vibrazione sonora musicale. In una società frenetica in cui tutto è ridotto a merce e bene di immediato consumo, ogni forma di arte dovrebbe rappresentare un coraggioso atto di resistenza d’ordine trascendentale. La musica, vista la sua esplicita natura immateriale, la più spirituale tra le arti; essa travalica ogni razionale concetto di estetica e ordinarietà.



Questo in sintesi il pensiero del maestro che trasforma un concetto di vita in note, cercando di coinvolgere lo spettatore che diventa parte integrante della performance. Non si tratta dunque di intrattenimento, ma di una dimensione in cui condividere emozioni, ricordi, desideri che si attivano e attivano i più inconsci stimoli vitali. C’è tanto spazio all’improvvisazione nella musica di Uselli, oltre ad un repertorio classico che spazia nella musica d’ambiente. Possiamo svelare qualche novità: in programma alcuni “raga” della tradizione millenaria hindostana specifici per il primo mattino con funzioni olistiche rilassanti. Per questa performance, viste le location naturali, il maestro consiglia l’uso di un telo nel quale potersi adagiare in totale relax. L’ingresso è libero.