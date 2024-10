Cor 15 luglio 2023 Rifiuti: ecoisola informatizzata a Sennori Gli utenti potranno utilizzare l´Ecoisola tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d’orario, identificandosi con la propria tessera sanitaria. Soddisfatta l´amministrazione comunale



SENNORI - Il Comune di Sennori, volendo agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, mantenendo al contempo elevati livelli di raccolta differenziata, ha installato un'Ecoisola informatizzata per il conferimento di ogni tipologia di rifiuti: rifiuto secco residuo, plastica, acciaio e alluminio, carta e cartone, organico, vetro. Gli utenti potranno utilizzare l'Ecoisola tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d’orario, identificandosi con la propria tessera sanitaria.



L’Ecoisola è stata posizionata in via San Giovanni, presso il campo sportivo Basilio Canu e il suo funzionamento è lineare e automatizzato.Per conferire i rifiuti gli utenti devono seguire una semplice procedura in quattro step: avvicinare il barcode codice fiscale della tessera sanitaria al lettore e seguire le istruzioni sul display; sfiorare il sensore della portella desiderata per l’apertura; conferire i rifiuti differenziati all’interno del contenitore; attendere fino alla completa chiusura dello sportello.



«L’installazione dell’Ecoisola è il primo di una serie di interventi previsti nel nuovo appalto di igiene urbana che consentiranno ai cittadini di conferire i rifiuti di carta, umido, secco e plastica tutti i gironi e a tutte le ore. A breve spiegheremo ai cittadini i nuovi servizi ambientali previsti nel nuovo appalto con tutte le migliorie apportate», spiega la consigliera comunale con delega all’Ambiente, Pina Pazzola. «Ora gli incivili che abbandonano per strada i rifiuti non hanno più alcuna scusante», precisa il sindaco, Nicola Sassu, «Con il posizionamento dell’Ecoisola all’uscita del centro abitato, verso l’agro di Sennori, ci auguriamo di non vedere più i sacchi della mondezza gettati lungo le cunette delle strade. All’Ecoisola si può conferire in qualunque ora, chi sporca non ha alibi».