Brazilian Jiu Jitsu Summer Week: si parte

CAGLIARI - È ripartita la macchina organizzativa del Brazilian Jiu Jitsu Summer Week, sostenuto dalla Regione Sardegna, giunto all’ottava edizione ed in programma a Cagliari dal 20 al 24 settembre. L’evento, ormai atteso appuntamento del circuito mondiale delle arti marziali, porta nel capoluogo ogni anno centinaia di atleti, con staff e famiglie, che soggiornano in hotel, B&B e anche seconde case dell’area metropolitana. Lo scorso anno, è stato stimato, il giro d’affari per il territorio, legato alla Summer, ha superato il milione di euro.



«Quest’anno ci attendiamo numeri ancora in crescita – spiega Alessandro Argiolas, presidente dell’associazione S’Animu, organizzatrice della manifestazione -, siamo ad oltre 600 iscrizioni da 42 Nazioni e c’è tempo fino a fine agosto per presentare la propria adesione. Ci saranno i migliori maestri mondiali della disciplina e campioni pluri titolati. Stiamo lavorando anche quest’anno a tanti eventi di contorno, per coinvolgere le famiglie degli atleti e far conoscere la città, le sue bellezze, i suoi prodotti».



La pacifica invasione, in tutto il cagliaritano e oltre è assicurata, ne sono certi gli organizzatori, che in queste ore registrano con preoccupazione criticità legate ai voli: «da più parti ci segnalano qualche difficoltà a trovare voli per l’Italia, soprattutto negli scali principali, Roma e Milano. E, soprattutto, una impennata dei costi dei biglietti, in alcuni casi raddoppiati dallo scorso anno per lo stesso periodo. I nostri atleti sono abituati a girare il mondo e fare sacrifici, ma non vorremmo che queste difficoltà ci portassero defezioni», conclude Argiolas.