Cor 16 luglio 2023 Sardegna al Centro 20Venti: malcontento ad Alghero Gazebo in porto per il coordinamento Sardegna al Centro 20Venti: «abbiamo potuto constatare che il malcontento cittadino, radicato da tanto, è in forte aumento ed una delle cause maggiori è la poca considerazione delle richieste di chi, la città, la vive»



ALGHERO - «Sabato, nella meravigliosa cornice del porto di Alghero, con lo sfondo di uno dei centri storici più suggestivi d'Italia, abbiamo voluto far partecipi i nostri concittadini del progetto politico che "Sardegna al Centro 20Venti" vorrebbe veder realizzato. Cosa desideri per la tua isola? Il nostro slogan è una richiesta, non una affermazione: il nostro scopo è che tutti i Sardi si rinnamorino della vita politica, dell'amministrazione del nostro bene pubblico, con la partecipazione e non con la rassegnazione di chi deve accettare una decisione unilaterale».



«I riscontri sono stati numerosi - affermano dal coordinamento politico di Sardegna al Centro 20Venti - abbiamo potuto constatare che il malcontento cittadino, radicato da tanto, è in forte aumento ed una delle cause maggiori è la poca considerazione delle richieste di chi, la città, la vive. L'amore per Alghero, descritto dalle persone che si sono fermate nel nostro gazebo, è stata la conferma che dobbiamo dare spazio alle idee di ogni Algherese».



«Le soddisfazioni sono state le numerose manifestazioni di condivisione dei nostri sogni e l'alta adesione al nostro progetto politico. Ci hanno insegnato che "il politico" è ognuno di noi, che ognuno di noi fa politica perché ogni cittadino, con il suo comportamento e le sue scelte, alimenta (nel bene e nel male) la macchina amministrativa che dobbiamo sostenere» chiude la nota di Sardegna al Centro 20Venti, informando che nei prossimi mesi ci saranno altri incontri pubblici.



Nella foto: Gazebo in porto ad Alghero per il coordinamento Sardegna al Centro 20Venti