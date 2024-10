Sara Alivesi 18 luglio 2023 Pòlemos, ad Alghero la festa di Gioventù Nazionale Il 29 e 30 luglio presso l´hotel Balear sul lungomare di Alghero, la due giorni di formazione di Gioventù Nazionale Sardegna, movimento giovanile di Fratelli d´Italia. Numerosi gli ospiti



ALGHERO - Il 29 e 30 luglio, nella splendida cornice del lungomare di Alghero, torna Pòlemos, la festa regionale di Gioventù Nazionale Sardegna. Sarà un evento ricco di dibattiti, dove i militanti di Gioventù Nazionale potranno confrontarsi e discutere con ospiti locali e nazionali sui temi ambientali che quest’anno saranno al centro del programma. «Anche quest’anno inoltre, non mancheranno momenti goliardici e comunitari, unici antidoti alla deriva individualista e alla costante virtualizzazione dell’esistenza. Una due giorni di confronto, cultura, formazione e comunità, per riordinare le idee ed essere pronti alle sfide in vista del nuovo anno militante».



Nella due giorni di formazione è presto l'intervento di numerosi ospiti. Tra questi: Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero Dell’ambiente e della Sicurezza Energetica; Mauro Rotelli, Presidente della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici); Gianni Lampis Deputato e Membro Commissione Ambiente; Pietro Fiocchi Eurodeputato e Membro della Commissione Ambiente; Marco Porcu Assessore Regione Sardegna Ambiente; Sandro Branca Vice Comandante del Comando Militare della Sardegna e Sindaco di Genuri; Savino Gambatesa Presidente Nazionale Fare Verde; Patrizio Schiazza Direttore Generale Nazionale Ambiente e Vita; Ermanno Mazzetti direttore provinciale provincia di Sassari Coldiretti.