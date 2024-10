S.A. 19 luglio 2023 Appello Futsal: servono i lavori al PalaManchia La società del presidente Andrea Columbano ha formalizzato nei giorni scorsi l’iscrizione alla prossima serie B, presentando tutti i documenti necessari, ma deve fare i conti con l’assenza di un palazzetto in regola ad Alghero. Appello all´amministrazione comunale



ALGHERO - La Futsal Alghero, neopromossa in serie B, rischia seriamente di disputare il primo e storico campionato nazionale di calcio a 5 lontano dalla propria città. La società del presidente Andrea Columbano ha formalizzato nei giorni scorsi l’iscrizione alla prossima serie B, presentando tutti i documenti necessari, ma deve fare i conti con l’assenza di un palazzetto in regola ad Alghero.



La Federazione non ammette più deroghe da quest’anno e la formazione giallorossa si trova costretta a cercare una nuova “casa” per le partite casalinghe. «Una beffa, considerando l’importante traguardo raggiunto nella stagione 2022/23 ma soprattutto alla luce dei ripetuti appelli fatti anche all’amministrazione comunale che sembrano caduti nel vuoto. La Futsal Alghero si è detta disposta a costruire un palazzetto con i requisiti minimi necessari ma al momento non ci sono novità» commenta la società giallorossa.



«Un’ipotesi percorribile nell’immediato sarebbe l’esecuzione di lavori nell’impianto del Pala Manchia che consentirebbero di allungare il campo di gioco e renderlo così omologabile. L’auspicio è che si possa trovare una soluzione in tempi brevi ed evitare così che la Futsal Alghero disputi il primo campionato nazionale di calcio a 5 in un’altra città del nord Sardegna» fa sapere la società.