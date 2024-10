Cor 20 luglio 2023 Torneo di Burraco nel cuore di Sassari “Al Centro del Gioco - Torneo di Burraco nel cuore della città”, appuntamento fissato per mercoledì 02 agosto 2023 a partire dalle ore 19, manifestazione immaginata in sinergia con La Nuova Sardegna



SASSARI - Un mazzo di carte per tavolo, con le figure “vestite” dei costumi tradizionali di Sardegna e il Mamuthone a far da Jolly; 20 tavoli da gioco posizionati come fosse un elegante salotto allestito ad hoc da EventSardinia nel cuore della città di Sassari, in una via Cavour chiusa al traffico e aperta al pubblico; 40 coppie a scontrarsi in sfide 2 vs 2; 80 giocatori coinvolti e iscrizioni fissate a 15euro.



Questo sarà l’evento “Al Centro del Gioco - Torneo di Burraco nel cuore della città”, appuntamento fissato per mercoledì 02 agosto 2023 a partire dalle ore 19, manifestazione immaginata in sinergia con La Nuova Sardegna, quotidiano cittadino che in abbinata con il giornale in edicola proporrà le nuovissime e uniche carte da gioco made in Sardegna, e organizzata dall’Associazione CCN Centro Cavour. “Al Centro del Gioco - Torneo di Burraco nel cuore della città” è patrocinato dal Comune di Sassari e realizzato in collaborazione con Asp Burraco Sassari.



Sarà come essere nella sala di un elegante palazzo, con il centro illuminato e riqualificato grazie ai reiterati interventi messi in atto proprio dai cittadini, dagli associati, dai professionisti e dai commercianti che da anni sono parte e motore propositivo dell’Associazione CCN Centro Cavour. Associazione che ha immediatamente colto l’occasione, relativamente all’uscita delle carte da gioco griffate La Nuova Sardegna, per dare spazio e impulso ad un evento che riaccende i riflettori su via Cavour e punta a valorizzare l’intero centro storico cittadino, regalando (perchè no) momenti di allegra competizione grazie ad uno dei giochi di carte più popolari, giocati, amati e diffusi anche in Sardegna.



Una primissima edizione aperta a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco; la prima uscita delle carte da gioco che rappresentano la Sardegna e la caratterizzano; la conferma della funzionale collaborazione fra Centro Cavour e Amministrazione comunale: obiettivo comune, il bene di Sassari; l’ennesima apertura dell’Associazione CCN alla “sua” città, che dopo i tanti Natali illuminati e impreziositi grazie alle iniziative promosse guarda all’estate e al puro divertimento per dare luce e lustro agli spazi cittadini.