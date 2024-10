S.A. 21 luglio 2023 Ambasciatrice indiana in visita ad Alghero La diplomatica indiana incontrerà una delegazione di imprese che rappresentano il mondo imprenditoriale del nord-ovest della Sardegna



ALGHERO - L’Ambasciatrice indiana Neena Malhotra è in visita ufficiale in Sardegna. La Confcommercio nord-ovest Sardegna, in collaborazione con Confartigianato e Coldiretti, ha organizzato un incontro istituzionale ad Alghero con la diplomatica che dopo i saluti al primo cittadino della città catalana Mario Conoci, incontrerà una delegazione di imprese che rappresentano il mondo imprenditoriale del nord-ovest della Sardegna. Il Presidente regionale della Confcommercio Sebastiano Casu, la Presidente regionale della Confartigianato Maria Amelia Lai e il presidente regionale della Coldiretti Battista Cualbu accoglieranno l’ambasciatrice e la sua delegazione nella sala conferenze dell’azienda vitivinicola Sella & Mosca. L’Ambasciatrice Malhotra è entrata a far parte del corpo diplomatico nel 1992.



Ha prestato servizio alla Delegazione Indiana presso l’UNESCO a Parigi e presso il Consolato Generale dell’India a New York. Al Ministero degli Affari Esteri ha prestato servizio in varie divisioni, ha ricoperto il ruolo di Capo Divisione per passaporti e visti, e-governance e IT per ASACR e Africa dell’Est e del Sud. E’ stata inoltre responsabile delle relazioni con l’Unione Africana, con il Summit Indo-Africano e con le comunità economiche regionali africane. Attualmente ricopre il ruolo di Ambasciatrice dell’India in Italia, San Marino e presso le Nazioni Unite a Roma. L’incontro, fortemente voluto da Confcommercio nordovest Sardegna, vuole rafforzare i rapporti commerciali con il paese più popolato del mondo, che, secondo i dati che emergono all’analisi dall’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte ISTAT, sulle “Esportazioni della Sardegna in India”, già nel 2018 ha incrementato il mercato dell’export del 161%, con 27 milioni di euro.



Il made in Sardegna ha dunque conquistato anche il mercato indiano: oltre al comparto estrattivo, cresce la piccola manifatturiera sarda. Dall’isola sono volati verso Nuova Delhi prodotti dell’agroalimentare, tessili, beni di legno pelle e metalli. «Uno degli obiettivi principali della Confcommercio- sottolinea il Presidente Casu- è quello di accrescere la presenza delle imprese sarde nelle catene economiche globali sostenendo la loro capacità di innovazione e di investimento, anche attraverso la creazione di una rete di collaborazione delle filiere regionali per penetrare nuovi mercati e introdurre nuovi prodotti nei mercati oramai consolidati. Sassari e provincia si distinguono soprattutto per le esportazioni di prodotti alimentari, che corrispondono al 48% del totale dell’export della provincia». L’incontro si terrà a porte aperte; l’ambasciatrice Malhotra, dopo una breve visita ad Alghero prenderà l’aereo per Roma dallo scalo catalano.