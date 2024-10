S.A. 31 luglio 2023 Vaccini: urgenze solo a Sassari, Alghero, Ozieri Il Servizio di Igiene pubblica della Asl di Sassari comunica la chiusura temporanea degli ambulatori di Ossi, Sorso e Porto Torres



servizio di vaccinazione. Tutta l’attività programmata degli ambulatori e’ stata concentrata nel mese di giugno e luglio, per poi riprendere regolarmente dalla fine di agosto, per questo motivo il Servizio di Igiene pubblica della Asl di Sassari comunica la chiusura temporanea degli ambulatori di Ossi, Sorso e Porto Torres. In questo periodo di chiusura, le eventuali richieste urgenti della popolazione gli operatori della Asl di Sassari saranno comunque a disposizione della popolazione e le eventuali urgenze o richieste verranno prese in carico dalla sedi di Sassari, Alghero ed Ozieri.