Scout ambasciatrici in Corea del Sud

PORTO TORRES - Saranno "ambasciatrici" delle bellezze culturali e naturali di Porto Torres al raduno Internazionale degli scout che si terrà nei prossimi giorni in Corea del Sud. Nina Fratus e Rubina Tanca sono le due Esploratrici della Sezione scout CNGEI di Porto Torres, hanno ricevuto una investitura ufficiale dal sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e dall'assessora alle Politiche giovanili Simona Fois, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il Commissario di Sezione Chiara Sechi e i Capi Scout Sandra Conti e Maria Antonietta Moro. Le due giovani sono state selezionate tra centinaia di candidate e candidati per rappresentare l’Italia nel contingente del CNGEI che parteciperà al raduno più importante della vita scoutistica.



L’evento, intitolato Jamboree e organizzato ogni quattro anni in uno stato diverso del mondo, quest'anno richiamerà circa 50mila tra ragazze e ragazzi nella baia di Saemangeum, in Corea del Sud, per condividere le tradizioni dei Paesi di provenienza. Nei dodici giorni di campo, Nina e Rubina vivranno il motto “Draw your dream” - disegna il tuo sogno - quello di una pace globale, della sostenibilità ambientale, di uno sviluppo tecnologico e di una parità senza barriere.



Al ritorno condivideranno la loro esperienza con la Sezione locale del CNGEI e con tutta la città.

"Nina e Rubina partiranno al termine di un percorso che le ha viste impegnate sui temi dei diritti civili, della solidarietà e dell'accoglienza - dichiarano il sindaco Mulas e l'assessora Fois - e siamo fieri che la nostra città venga rappresentata in un consesso internazionale da chi è impegnato per la costruzione di una comunità sempre aperta e dialogante verso chi arriva da fuori. Auguriamo a queste due giovani di vivere un'esperienza indimenticabile e di tornare a Porto Torres con un grande bagaglio di storie e idee".