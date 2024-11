Cor 27 luglio 2023 Sorso e Sennori: in servizio nuovi medici La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 1.6 del Distretto di Sassari, hanno preso servizio tre medici di medicina generale titolari di incarico



SASSARI - Si tratta della dottoressa Franca Carboni, che ha preso servizio il 24 luglio 2023, nel comune di Sorso, negli ambulatori di via Masala, n. 2 e che presterà il seguente orario: Lunedì, dalle ore 09.00 alle 13.00 ; martedì, dalle ore 16.30 alle 19.30; mercoledì, dalle ore 09.30 alle 12.00; giovedì, dalle ore 14.00 alle 16.30; venerdì, dalle 11.30 alle 14.00.



Dal primo agosto, nel comune di Sennori prenderanno servizio i seguenti medici di medicina generale: dottor Mirko Carboni, con ambulatorio in via Roma, n. 136 e che presterà il seguente orario: Lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00, giovedì, e venerdì, dalle 16.00 alle 18.00.



La dottoressa Rossella Murabito, con ambulatorio in via Roma, n. 136 e che presterà il seguente orario: Lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00; giovedì, e venerdì, dalle 16.00 alle 18.00.