Cor 27 luglio 2023 «Arst inadeguata, non si può attendere oltre» Si parla tanto di criticità sul fronte del trasporto aereo ma occorre, oggi più che mai, occuparsi anche dei gravi disagi sui servizi di trasporto pubblico locale: così il capogruppo dei Riformatori Sardi di Alghero, Alberto Bamonti



ALGHERO - «In merito, come gruppo dei Riformatori, avevamo anche presentato un Ordine del Giorno, approvato poi all unanimità, per segnalare le criticità riscontrate e per chiedere un miglioramento del servizio attualmente gestito dall’Arst» ricorda Alberto Bamonti, che parla di mezzi affollati, tempi di attesa diversi da quelli annunciati, servizio deficitario nei collegamenti tra le borgate e il centro urbano.



«Queste alcune delle problematiche denunciate a più riprese dai cittadini. Senza dimenticare le annose carenze: l’assenza in diversi punti della città di paline alle fermate e, dove presenti, sono redatte nella sola lingua italiana, creando dunque difficoltà ai turisti».



«Così come assenti pensiline adeguate o vi è carenza di macchinette per fare i biglietti. Se poi si verificano situazioni come quella avvenuta nei giorni scorsi in Aeroporto, con la macchinetta per i biglietti andata in tilt, allora è il caso che si intervenga in modo deciso con Arst per pretendere un servizio all’altezza di una città turistica come Alghero» conclude il capogruppo dei Riformatori Sardi Alghero.