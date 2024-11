S.A. 31 luglio 2023 Furti in casa: Sardegna all´ultimo posto Lo scorso anno, infatti, nella nostra Isola sono stati denunciati 2,6 furti ogni 1.000 famiglie, contro una media nazionale di 7,6 e un massimo in Toscana di 10,8



CAGLIARI - La Sardegna è all’ultimo posto in Italia per i furti in abitazione. Lo scorso anno, infatti, nella nostra Isola sono stati denunciati 2,6 furti ogni 1.000 famiglie, contro una media nazionale di 7,6 e un massimo in Toscana di 10,8 e in Emilia Romagna di 10,6. Dopo l’Isola, la Valle D’Aosta (2,8) e la Calabria (3,0). Sono questi gli esiti dell’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna per ANAP Sardegna, che ha rielaborato i dati forniti dall’Osservatorio BES, Benessere Equo e Solidale dell’ISTAT,

sulla sicurezza dei cittadini sardi nel 2022. I numeri sono calcolati

sulla base delle denunce presentate alla polizia e integrate dal dato

dall'Indagine sulla sicurezza dei cittadini, attraverso un fattore di

correzione specifico per ripartizione geografica.



«La nostra regione si conferma “Isola felice” per la sicurezza, anche

per ciò che riguarda il bene per eccellenza degli italiani ovvero la

casa – commenta - Paola Montis, Presidente Regionale dell’ANAP

Sardegna, l’Associazione dei Pensionati Artigiani di Confartigianato –

ma non bisogna abbassare la guardia perché i ladri, soprattutto

d’estate, non vanno in vacanza». Secondo i dati del rapporto, in tutta Italia i reati predatori in diminuzione rispetto al passato. In ogni caso, i furti in casa sono reati che destano grande allarme

sociale e i dati parlano chiaro: il 43,1% degli italiani non si sente

sicuro nelle proprie abitazioni ed ha timore di subire furti, incendi,

danneggiamenti. Due anni fa la quota era nettamente inferiore (il

33,9%).