Cor 1 agosto 2023 Maria Pia: balneari sul piede di guerra «Abbandonati e delusi». Il gruppo di balneari di Maria Pia ad Alghero decisamente contrariato per le condizioni generali in cui versa il litorale pinetato. Polemiche anche sulla gestione dei parcheggi



ALGHERO - «Preoccupati e delusi, perché nonostante le numerose promesse siamo abbandonati al nostro destino». E' un continuo di lamentele e polemiche tra il gruppo di operatori balneari che gestisce gli stabilimenti di Maria Pia ad Alghero. Molteplici le criticità riscontrate nell'ultimo mese sul litorale pinetato, con problematiche che investono le condizioni legate al mare - col ritorno preponderante della marea gialla - la fascia pinetata e le zone parcheggi. «Non è possibile in piena stagione cambiare regole e abitudini, con ripercussioni soltanto durante la giornata e il far west notturno» lamentano i concessionari che diventano oggetto di sfogo dei bagnanti all'indomani della chiusura di alcune zone sosta, l'attivazione in piena stagione dei parcometri e la presenza massiccia di agenti a sanzionare. Non va meglio nei sentieri per raggiungere la spiaggia, con «passerelle pericolose» e «un servizio di pulizia ritenuto totalmente insufficiente nonostante si tratti di un nuovo appalto».