S.A. 31 luglio 2023 Auto abbandonate: segnalazioni

30 veicoli rimossi in pochi giorni Da parte del comandante della Polizia Locale Matteo Bertocchi l’invito alla cittadinanza a segnalare le situazioni di abbandono



ALGHERO - La Polizia Locale di Alghero sta provvedendo, anche in queste settimane, alla rimozione delle auto abbandonate su tutto il territorio di Alghero. L'attività è coordinata dal Comandante Matteo Bertocchi e svolta da una squadra dedicata che ha già provveduto nei giorni scorsi alla rimozione di circa una trentina di veicoli in vari punti della città. Da parte del comandante della Polizia Locale l’invito alla cittadinanza a segnalare le situazioni di abbandono.



«A chi avesse già provveduto a segnalare e non avesse ancora riscontrato l'intervento degli operatori, raccomando di pazientare» afferma Bertocchi, assicurando che per tutte le segnalazioni si provvederà al controllo e, compatibilmente con le norme e le situazioni specifiche, alla rimozione. Proprio in questi giorni si sta procedendo con ulteriori interventi in diverse aree e vie cittadine.



L'attività viene svolta contattando, quando possibile, il proprietario, attraverso la targa (se presente) o il numero di telaio. Allo stesso verranno non solo addebitati tutti i costi dell'operazione ma anche le sanzioni previste dal Codice della Strada, dal Testo Unico dell'Ambiente o da norme specifiche previste per i veicoli abbandonati.