Cor 1 agosto 2023 Incidente ad Alghero: Con la bici sull´auto Ha dovuto fare ricorso alle cure mediche l´uomo, in sella alla bicicletta, sbattutosi contro un´auto che usci da un parcheggio nella caotica zona della Pietraia ad Alghero



ALGHERO - Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, lunedì sera ad Alghero, nella trafficata zona della Pietraia. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era in sella a una bici che si sarebbe scontrata con un’auto che usciva da un parcheggio. Sul posto è immediatamente accorsa un'autoambulanza del 118 e la polizia locale per gli accertamenti di rito. Le condizioni del ferito non sarebbero preoccupanti.



Foto d'archivio