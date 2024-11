S.A. 2 agosto 2023 Vaccini: prenotazioni ad Alghero, Sassari e ozieri L’attività programmata degli ambulatori e’ stata concentrata nel mese di giugno e luglio, per poi riprendere regolarmente dalla fine di agosto



SASSARI – Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Sassari riorganizza l’attività dei centri vaccinali al fine di garantire la turnazione e le ferie del personale e la continuità del servizio di vaccinazione. Tutta l’attività programmata degli ambulatori e’ stata concentrata nel mese di giugno e luglio, per poi riprendere regolarmente dalla fine di agosto, per questo motivo il Servizio di Igiene pubblica della Asl di Sassari comunica le seguenti chiusure temporanee:



Thiesi (apertura dal lunedì al venerdì)

Chiusura dal 02.08.2023 al15.08.2023, ripresa delle attività dal 16

agosto

Bono (apertura il giovedì)

Chiusura nella giornata del 17.08.2023 ( nessuna attività programmata)

Ozieri (apertura il lunedì e il martedì)

Chiusura nella giornata del 14.08.2023 e del 29.08.2023 ( nessuna

attività programmata)



In questo periodo di chiusura, per le eventuali richieste urgenti della

popolazione gli operatori della Asl di Sassari saranno comunque a

disposizione della popolazione e le eventuali urgenze o richieste

verranno prese in carico dalla sedi di Sassari, Alghero ed Ozieri. Per fissare gli appuntamenti: Alghero, via P. Paoli, 32 chiamare l’accettazione al numero di tel. 079 9959821 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle 13.00 oppure inviare una mail all’indirizzo: prenotazionevaccini.alghero@aslsassari.it; Ozieri, c/o Ospedale Civile via Colle Cappuccini chiamare l’accettazione al numero di tel. 079 779412 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 oppure inviare una mail all’indirizzo: prenotazionevaccini.ozieri@aslsassari.it;

Sassari, via Rizzeddu, 21 – Palazzina “G” chiamare l’accettazione al numero di tel. 079 2062875 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00 oppure inviare una mail all’indirizzo: prenotazionevaccini.sassari@aslsassari.it