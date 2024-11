Cor 3 agosto 2023 A Florinas i cori tradizionali l’Associazione Culturale “Coro di Florinas” riparte carica di entusiasmo e ricomincia a organizzare i suoi eventi, tra i più apprezzati del nord ovest isolano e dell’intera Sardegna



FLORINAS - Il 5 agosto sarà l’anfiteatro comunale del paese a celebrare questo atteso ritorno e ad ospitare la 28^ rassegna internazionale di cori tradizionali. Per l’occasione, graditi ospiti saranno lo storico coro di Nuoro (1952), il coro di Iglesias e (guest star) la corale Gran Sasso dell’Aquila direttamente dall’Abruzzo: gli abruzzesi saranno ospiti a FLorinas sino all’8 agosto, nel segno di una approccio agli scambi culturali con Associazioni nazionali o estere che caratterizza il coro florinese . A Presentare la serata sarà la professoressa Lucia Cossu.



Il Coro di Florinas si appresta quindi a scrivere un’altra preziosa pagina della sua storia, storia cominciata nel 1989 che oggi si racconta attraverso l’estro e l’arte di 20 coristi diretti dal maestro Giacomo Pintori. In curriculum tre lavori discografici e un libro in cui si ripercorrono nascita, sviluppo e crescita del progetto figulino. A ispirare il presente è la grande tradizione della coralità sarda, tramandata di generazione in generazione dai vecchi cantori locali: i brani sono in parte composizioni originali, in parte riferibili alla cultura florinese e in parte alla cultura isolana.



Ospite dell’edizione 2023 della rassegna sarà come detto il coro di Nuoro, vera pietra miliare del genere. La prima composizione musicale, sotto la guida del maestro Gian Paolo Mele Corriga scomparso nel 2018 con il figlio Francesco Mele a raccoglierne l’eredità, è del 1966. Impatto, sapienza e “forza espressiva” alcune delle peculiarità di questa particolare realtà incastonata a centro Isola. Dal Sulcis arriverà invece il Coro d’Iglesias, fondato nel 2006 grazie alla passione di alcuni amici dediti al canto corale sardo. Alla direzione c’è attualmente il maestro Stefano Pisano. Nasce in Abruzzo nel 1951 la Corale Gran Sasso dell’Aquila del maestro Paolo Mantini: si tratta di uno dei cori più antichi della regione e come il coro di Florinas ha alle spalle tre album e un libro e nel 2012 ha festeggiato il 70° anno di ininterrotta attività con il conferimento del sigillo cittadino.