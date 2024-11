Cor 3 agosto 2023 Bologna-Alghero, disabili dimenticati a terra Un incubo il rientro ad Alghero per una famiglia che ha tentato di imbarcarsi dall´aeroporto di Bologna con un volo della compagnia aerea low cost irlandese Ryanair. Il racconto



ALGHERO - Una donna e un bambino, entrambi gravemente disabili, lasciati a terra. Con loro altre tre persone di famiglia che li accompagnavano. I fatti, secondo quanto raccontato dai diretti interessati dell'incredibile peripezia, risalgono allo scorso 20 luglio. Partenza programmata dal "Marconi" alle 22 circa, direzione Alghero. I cinque si recano in aeroporto con abbondante anticipo, effettuano il check-in e i controlli di routine.



Una volta aperto l’imbarco del gate, però, nessuno chiama gli utenti in barba al regolamento che prevede l’imbarco prioritario per passeggeri PMR (persone a mobilità ridotta): quello che sembrava un ritardo nelle operazioni ben presto si trasforma in un incredibile incubo per la famiglia che, di fatto, viene dimenticata a terra. Segnalato l’inconveniente al personale di terra, le cinque persone vengono portate al piano terra fuori all’aeroporto, in attesa del mezzo elevatore necessario alle operazioni di imbarco di pazienti disabili. Il mezzo però ritarda ancora nell'arrivo e una volta giunti nei pressi dell’aereo l'ultimo "sberleffo": Il pilota aveva già avviato le procedure di partenza. A nulla sono valse le lamentele.



L’autista del mezzo elevatore avvisa il pilota della presenza a bordo di cinque persone, di cui due disabili, ma niente da fare. Portellone chiuso e l'aereo che vola via. Il resto è routine: disagi, problemi e nervosismo alle stelle. Il personale comunica alla famiglia e alla coppia di avergli riservato dei posti nell’aereo delle 9.50 del giorno successivo, il 21 luglio ma, nel frattempo, la famiglia contatta la Polizia presente in aeroporto, raccontando quanto accaduto.