Francesca Michelin racconta i suoi “Cani Sciolti”

ALGHERO - All'interno del calendario di manifestazioni Alghero Experience si è svolto ieri sera, sul palco de Lo Quarter, il primo evento musicale del Festival Abbabula, la kermesse organizzata da “Le Ragazze Terribili” con la collaborazione della Fondazione Alghero. Francesca Michelin ha presentato il suo ultimo lavoro discografico “L'Estate dei Cani Sciolti”, pubblicato lo scorso febbraio, che presenterà nel tour estivo in tutta italia e come unica tappa sarda ad Alghero. Ad aprire la serata è toccato alla cantautrice sarda Vanessa Bissiri che ha presentato alcuni brani del suo esordio discografico dal titolo “Empatica”. Sul palco la Michelin ha dimostrato tutto il valore artistico che la contraddistingue già dai tempi di X-Factor, dimostrando presenza scenica e musicale, proponendo novanta minuti di canzoni senza sosta ed esibendosi al pianoforte, suo strumento preferito, ma anche accompagnandosi dal ritmo incalzante di un tamburo. Alle canzoni della sua ultima fatica artistica, il quinto album registrato in studio, sono seguite le canzoni più conosciute come “L'Amore Esiste”,“Io non abito al mare” e “Vulcano”. Chiude il tutto con la magnifica “Nessun grado di separazione”, singolo estratto dall'album “di20” e presentato al Festival di Sanremo del 2016. Prossimi appuntamenti con il Festival Abbabula il 4 agosto all'anfiteatro Mari Pia con i Verdena e Zen Circus e nuovamente a Lo Quarter l'8agosto per lo spettacolo del gruppo Cubano La Dame Blanche.