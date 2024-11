Cor 5 agosto 2023 Frankie hi-nrg al Petto di Quartu Dopo lo show del Birralguer 2022 di Alghero, Frankie hi-nrg mc è atteso al Petto di Quartu il prossimo 29 agosto dalle ore 21. Evento prodotto da Materie prime circolari



CAGLIARI - Il pioniere del rap italiano racconta se stesso e l’hip hop in un monologo fatto di parole e musica. A cavallo tra autobiografia e documentario, con uno stile frizzante e unico, Frankie hi-nrg mc traccia il percorso che lo ha portato a diventare uno dei capiscuola del rap nostrano e – in parallelo - di come a New York è nato nei quartieri più disagiati l’hip hop, la cultura che da alcuni decenni ha invaso tutto il mondo e sta già ispirando la propria terza generazione. Dalla sua nascita nel 1969 fino a “Fight da faida”, il suo primo grande successo, Frankie accompagna nel suo racconto il pubblico alla scoperta di un passato comune (lo sbarco sulla luna, il terremoto dell’Irpinia, l’invenzione dei videogiochi...) commentandolo con l’ausilio di video musicali.