G.P. 5 agosto 2023 Povertà educativa: livelli bassi in Sardegna



Italia divisa in due: in Sardegna livello basso per 6 ogni 10 abitanti. Roma e Milano sono le province più "istruite". Per contrastare la povertà educativa, anche in Sardegna corsi di formazione per professori. L´Ufficio scolastico regionale ha firmato un accordo con Teach for Italy per nuovi corsi di formazione professionale per professori