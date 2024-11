S.A. 7 agosto 2023 Sandro Nuvoli presenta il suo libro ad Alghero Martedì 08 agosto Sandro Nuvoli presenterà il suo ultimo libro: "Indagine su uno scudetto al di sopra di ogni sospetto", sulla storia del Cagliari calcio



ALGHERO - Cosa c'entrano un Generale dei Carabinieri, i Beatles, Graziano Mesina, lo sbarco sulla Luna, Fidel Castro e tanti altri, con Gigi Riva e il Cagliari? A questo e a altri interessanti interrogativi proverà a rispondere martedì 08 agosto Sandro Nuvoli durante la presentazione del suo ultimo libro: "Indagine su uno scudetto al di sopra di ogni sospetto". A dialogare con l'autore ci sarà Edoardo Morette, anche lui appassionato conoscitore della storia del Cagliari Calcio. L'appuntamento è per le 21,00 nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero.



Un libro nato per celebrare il cinquantesimo anniversario dello scudetto del Cagliari lontano dalla retorica, andando a scovare invece retroscena inediti di un fenomeno che ha investito tutti i settori della società sarda, avendo ripercussioni anche all'estero. Un viaggio attraverso gli anni '60 e quanto non è stato finora raccontato, per rivivere l'epopea della squadra rossoblù in un'ottica completamente diversa, scoprendo l'influenza che fuori dal campo, hanno avuto gli artefici dell'impresa sportiva sul corso degli eventi di quel periodo. A fare da filo conduttore di tutte le vicende, l'instancabile stratega Arrica, che tesse anno dopo anno complesse trame di mercato, mancando sempre però, per i motivi più disparati, l'affare del secolo: vendere Gigi Riva!